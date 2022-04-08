سياسة
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ثاني أكبر احتياطي عربي.. "المركزي اللبناني" يعلن قيمة احتياطيات الذهب لديه
قال حاكم مصرف لبنان المركزي، إن قيمة احتياطي الذهب لدى البنك بلغت 17.547 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط الماضي. وأوضح المسؤول أن البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية.
ثاني أكبر احتياطي عربي.. "المركزي اللبناني" يعلن قيمة احتياطيات الذهب لديه
سلامة قال إن لبنان حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية / Reuters
8 أبريل 2022

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الجمعة إن قيمة احتياطي الذهب لدى البنك بلغت 17.547 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأشار سلامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى أن البلد الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، "حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية (بعد السعودية)، بثروة تقدر بحوالي 286 طنا"

وقال سلامة "إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي".

أضاف" أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت، حتى نهاية فبراير، 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي".

وأوضح سلامة أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021.

وقال حاكم مصرف لبنان "إن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي، التي يجري إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".

وأشاد سلامة باتفاق مبدئي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد، الخميس، للحصول على حزمة تمويل بـ3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع النقد الدولي حول خطة إنقاذ لكنها جمدت في أغسطس/آب من العام نفسه، قبل أن تنطلق مجدداً مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد تشكيل حكومة جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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