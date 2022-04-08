سياسة
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على خلفية الحرب.. الاتحاد الأوروبي يصادر أصولاً روسية وبيلاروسية.. كم بلغت؟
المفوضية الأوروبية تعلن مصادرة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أصولاً لشخصيات وكيانات روسية وبيلاروسية بقيمة 32 مليار دولار تقريباً. وتستهدف العقوبات 1002 فرد و32 كياناً، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
على خلفية الحرب.. الاتحاد الأوروبي يصادر أصولاً روسية وبيلاروسية.. كم بلغت؟
فريق عمل المفوضية الأوروبية اجتمع مع نظرائهم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوكرانيا الجمعة / Reuters
8 أبريل 2022

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) صادرت أصولاً لشخصيات وكيانات روسية وبيلاروسية بقيمة 32 مليار دولار تقريباً.

وذكر فريق "التجميد والمصادرة" التابع للمفوضية أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد أبلغوا المفوضية بأنهم بدؤوا بتنفيذ العقوبات التي فرضتها الكتلة وجمدت أصولاً تعود إلى أثرياء ومسؤولين وكيانات روسية وبيلاروسية.

وأضاف فريق التجميد والمصادرة، في بيان نُشر على موقع المفوضية، أنه جرى حتى الآن تجميد أصول بقيمة 29.5 مليار يورو (نحو 32 مليار دولار)، من بينها يخوت بقيمة 6.7 مليارات يورو ومروحيات وعقارات وأعمال فنية.

وأوضح أنه جرى أيضاً إيقاف ما مجموعه 196 مليار يورو (حوالي 210 مليار دولار) من المعاملات.

واجتمع فريق عمل المفوضية الأوروبية، الجمعة، مع نظرائهم من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوكرانيا لتنسيق عملهم.

وخصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو للدعم العسكري و500 مليون يورو مساعدات إنسانية للأوكرانيين، وفرض خمس مجموعات من العقوبات على موسكو منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط.

واستهدفت العقوبات 1002 فرد و32 كياناً، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ورجال أعمال وضباط عسكريون.

كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الفحم وتصدير السلع الفاخرة إلى روسيا، وكذلك منع بعض البنوك الروسية والبيلاروسية من العمل في نظام سويفت المصرفي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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