سياسة
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رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا مهددة بالتفكك ولأوكرانيا مستقبل أوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن روسيا مهددة بـ"التفكك" بسبب العقوبات التي تفرض عليها، وتتعهد بأن تتيح للرئيس الأوكراني انطلاقة أسرع لمسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا مهددة بالتفكك ولأوكرانيا مستقبل أوروبي
رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني بالعاصمة كييف / AP
8 أبريل 2022

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال زيارتها كييف الجمعة، إن روسيا مهددة بـ"التفكك" بسبب العقوبات التي تفرض عليها، فيما تعهدت بأن تتيح للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقة أسرع لمسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي".

وأضافت أن "معركتكم هي أيضاً معركتنا. أنا هنا في كييف معكم اليوم لتوجيه رسالة بالغة القوة: الاتحاد الأوروبي الى جانبكم. نحن إلى جانبكم".

ونددت فون دير لاين بما حصل للمدنيين في بوتشا، الأمر الذي نسبته أوكرانيا إلى القوات الروسية التي سيطرت على هذه المدينة الصغيرة شمال غرب العاصمة الأوكرانية.

وقالت "لقد تحطمت إنسانيتنا في بوتشا"، واصفة أيضاً مقتل خمسين مدنياً في قصف استهدف محطة كراماتورسك في شرق أوكرانيا قبل بضع ساعات بأنه "مروع".

وأكدت "نحن نستنفر قوتنا الاقتصادية لجعل (فلاديمير) بوتين يدفع ثمناً باهظاً جداً".

وسلمت رئيسة المفوضية للرئيس الأوكراني استبياناً سيشكل نقطة انطلاق أمام الاتحاد الأوروبي لاتخاذ القرار بشأن عضوية كييف، وقالت "لن يستغرق تكوين الرأي سنوات كالمعتاد، ولكنني أعتقد أنها مسألة أسابيع". وقال زيلينسكي إنه سيقدم إجابات في غضون أسبوع.

كما أعرب زيلينسكي عن "امتنانه الشخصي" لرئيسة المفوضية الأوروبية على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، لكنه أكد أن "هذا غير كاف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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