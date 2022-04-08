سياسة
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"ستبدو مستقبلية تماماً".. تسلا بصدد صنع سيارة مصممة لتصبح "روبوتاكسي"
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن شركته بصدد صنع سيارة مخصصة لاستخدامها كسيارة أجرة آلية (روبوتاكسي)، وستبدأ في صنع ثلاث سيارات جديدة منها العام المقبل.
"ستبدو مستقبلية تماماً".. تسلا بصدد صنع سيارة مصممة لتصبح "روبوتاكسي"
ماسك: تسلا تصنع سيارة مصممة لتصبح “روبوتاكسي”  / AFP
8 أبريل 2022

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، للحضور في حفل أقيم للاحتفال بافتتاح مصنع بولاية تكساس الأمريكية، إن شركته بصدد صنع سيارة مخصصة لاستخدامها كسيارة أجرة آلية (روبوتاكسي)، وستبدأ في صنع ثلاث سيارات جديدة منها العام المقبل.

لم يذكر ماسك تفاصيل عن سيارات الأجرة الآلية سوى القول إنها ”ستبدو مستقبلية تماماً”.

وقال أيضاً إن تسلا ستبدأ صنع شاحنة سايبرتراك في مصنعها الجديد الواقع بالقرب من أوستن في تكساس العام المقبل. وقال إنه بعد ذلك، ستبدأ صنع سيارة رودستر جديدة وشبه كهربائية.

وأدلى ماسك بتصريحاته ليل الخميس في ”سايبر روديو في غيغا تكساس”، و هو حفل خُصص فقط لآلاف الضيوف في مصنع تسلا الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار دولار.

وكان من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 15 ألف شخص الحدث الخاص الذي استُضيف للاحتفال بافتتاح المصنع الجديد في مقاطعة ترافيس والذي يعمل أيضاً كمقر جديد للشركة بعد انتقالها من كاليفورنيا.

وقال ماسك في حدث ليل الخميس الذي بُثّ على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب، إن تسلا تقدم أول سيارة رباعية الدفع صغيرة من طراز واي صُنعت في المصنع الجديد، والذي قال إنه يمكن أن يصنع نصف مليون من سيارات الدفع الرباعي سنوياً.

وتُعدّ تسلا أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والعالم.

وقال ماسك إن هذا العام سيكون حول توسيع نطاق مصنع أوستن بالإضافة إلى مصنع جديد في ألمانيا.

وقال أيضاً إن الشركة قد تبدأ بناء روبوت عام 2023.

وأبلغ الحضور مساء الخميس أيضاً قائلاً: ”العام المقبل ستكون هناك موجة هائلة من المنتجات الجديدة”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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