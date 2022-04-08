سياسة
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وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يبحثون قضايا إقليمية بإسطنبول
وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا، يبحثون خلال اجتماع ثلاثي في مدينة إسطنبول، علاقات الأمن والدفاع وقضايا إقليمية بخاصة التطورات في أوكرانيا.
وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يبحثون قضايا إقليمية بإسطنبول
عقد وزراء الدفاع التركي والإيطالي والبريطاني اجتماعاً ثلاثياً في مدينة إسطنبول الجمعة / AA
8 أبريل 2022

بحث وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال اجتماع ثلاثي في مدينة إسطنبول، علاقات الأمن والدفاع وقضايا إقليمية بخاصة التطورات في أوكرانيا.

وعقد وزراء الدفاع التركي خلوصي أقار، والإيطالي لورينزو غويريني، والبريطاني بن والاس، اجتماعاً ثلاثياً في مدينة إسطنبول، الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، لفت أقار إلى أن اجتماعاً ثلاثياً مماثلاً جمعهم في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي.

وقال: "على غرار الاجتماعات السابقة، حققنا نتائج مفيدة وبنّاءة للغاية خلال اجتماعنا (اليوم)".

وتابع: "إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا، أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري، وآخر التطورات في العالم وفي منطقتنا".

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا، وجدد تأكيد تطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأردف: "نواصل الإعراب بشكل صريح عن دعمنا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ونتابع الوضع الحالي عن كثب".

وبين أن الاجتماع تناول الحاجة إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الحالة الإنسانية.

وأكمل: "وقف إطلاق النار ضروري لإحلال السلام والأمن في المنطقة بأقرب وقت وضمان الاستقرار فيها، وسيمهد فتح طريق الدبلوماسية في الفترات المقبلة".

وأكد تطابق وجهات نظرهم بشأن مواصلة تعزيز التعاون القائم في مجال التدريب العسكري وقضايا الصناعات الدفاعية بين الدول المشاركة في الاجتماع.

وقال: "نواصل عملنا مع إيطاليا وبريطانيا في إطار علاقاتنا الثنائية. وبصفتنا دولاً أعضاء في حلف شمال الأطلسي، أتيحت لنا الفرصة خلال الاجتماع لتأكيد أن التضامن والتعاون الوثيق والتنسيق في إطار الحلف مهم أيضاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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