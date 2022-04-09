سياسة
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بعد استهداف محطة قطار.. كييف تدعو العالم للرد على روسيا
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي "رداً عالمياً شديداً" بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك حيث كان يتجمع مدنيون هرباً من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.
بعد استهداف محطة قطار.. كييف تدعو العالم للرد على روسيا
تُظهر الصورة محطة القطار التي شوهدت من عربة قطار بعد هجوم صاروخي في كراماتورسك شرق أوكرانيا / AFP
9 أبريل 2022

دعت أوكرانيا المجتمع الدولي لإرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة بعد أن حملت روسيا مسؤولية هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصاً على الأقل في محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين الفارين من خطر هجوم روسي في شرق البلاد.

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم على كراماتورسك في إقليم دونيتسك بشرق البلاد بأنه هجوم متعمد على المدنيين. فيما قدر رئيس بلدية المدينة عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4000 شخص.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور نُشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: "نتوقع رداً عالمياً قوياً على جريمة الحرب تلك".

وأضاف: "أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا"، داعياً لفرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي.

من جهته قال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو إنه جرى استهداف المحطة بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز (توشكا يو) يحتوي على ذخائر عنقودية، والتي تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مساحة أوسع حسب ما ذكرت رويترز.

وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحادث الذي وقع في نفس اليوم الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار التضامن وتسريع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن 52 شخصاً قتلوا و109 آخرين أصيبوا في هجوم صاروخي روسي استهدف محطة القطار في مدينة كراماتورسك بشرقي أوكرانيا، حيث كان آلاف الأشخاص ينتظرون إجلاءهم. ومن جانبها تنفي موسكو التورط في الهجوم.

مصدر:Reuters
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