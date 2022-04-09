ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السبت أن السعودية قررت رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقاً للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعد عامين من القيود المشددة المتعلقة بكوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الحج والعمرة قولها إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة أنه يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي (بي.سي.آر) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

والعام الماضي قصرت المملكة الحج على 60 ألف حاج مقابل 2.5 مليون قبل الجائحة.

ووفقاً لبيانات رسمية فإن مناسك الحج والعمرة كانت تدر على المملكة في السابق نحو 12 مليار دولار سنوياً.