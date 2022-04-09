كشف مسؤول إسرائيلي الجمعة أن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات مع المغرب دخل حيز التنفيذ نهاية مارس/آذار الماضي.

وقال رئيس البعثة الإسرائيلية لدى الرباط دافيد غوفرين: "يسعدني أن أخبركم أنه جرى توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية".

وأضاف غوفرين في تغريدة: "دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ نهاية الشهر الماضي".

وأواخر الشهر الماضي شارك وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في اللقاء الذي أُطلق عليه "قمة النقب" وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة.

ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي متى جرى توقيع الاتفاقية بين الجانبين ولا تفاصيل أكثر حولها، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية.

إلا أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020 أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000، وذلك برعاية أمريكية.

وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.​​​​​​​