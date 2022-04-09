دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بريطانيا إلى أداء دور محوري فيما يتعلق بأمن الدولة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي إن لقاءه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، كان مثمراً للغاية. وأضاف: "ننتظر أن تؤدي لندن دوراً محورياً في أمن الدولة الأوكرانية".

ولفت إلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا لإجبارها على الجنوح للسلام.

وعقب لقاء ثنائي بينهما في كييف، تجول زيلينسكي وجونسون في شارع كريشاتيك، وميدان الاستقلال، وشارع "أبطال المئة السماوية".

وتأتي زيارة جونسون بعد يوم من إعلان بلاده حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتشمل المساعدات التبرع بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض ـ جو.

من جانب آخر، صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت السبت أن ألمانيا استنفدت كل إمكانياتها تقريباً لإمداد أوكرانيا بمعدات من احتياطات جيشها لكنها تعمل على عمليات تسليم تتم مباشرة من قبل منتجي الأسلحة.

وقالت لامبرخت لصحيفة "اوغسبرغر الغيماينه" إنه "بالنسبة لعمليات تسليم قادمة من مخزون الجيش الألماني يجب أن أقول بصدق إننا وصلنا مع الوقت إلى حد أقصى".

وأضافت أن الجيش الألماني يجب أن يحافظ على قدرته على العمل وأن يكون قادراً على "ضمان الدفاع عن البلاد وعن حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وتابعت الوزيرة الألمانية "لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا فعل المزيد لأوكرانيا لذلك أوضحنا ما يمكن أن تقدمه الصناعة مباشرة" في كييف، مؤكدة أن برلين تجري مشاورات "باستمرار مع أوكرانيا حول هذا الموضوع".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.