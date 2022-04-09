سياسة
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قراصنة  أنونيموس يعلنون اختراق الكرملين ويهددون بكشف أسرار كثيرة
كشفت مجموعة "أنونيموس" أن قراصنة تابعين لها اخترقوا نظام التلفزيون المغلق التابع للكرملين وهددوا بالكشف عن أسرار القصر.
قراصنة  أنونيموس يعلنون اختراق الكرملين ويهددون بكشف أسرار كثيرة
قالت أنونيموس إن قراصنة "بلاك رابيت وورد" توعدوا السلطات الروسية قائلين: "نحن في القصر" / Getty Images
9 أبريل 2022

أعلنت مجموعة "أنونيموس" أن قراصنة مرتبطين بها اخترقوا نظام التلفزيون المغلق التابع للكرملين وهددوا بالكشف عن أسرار القصر.

وأوضحت المجموعة أن قراصنة "بلاك رابيت وورد" تمكنوا من السيطرة على نظام الكاميرات بالكرملين، ونشروا مقاطع تظهر موظفي الكرملين وهم يمارسون مهامهم، حسبما أكدت المجموعة في تغريدتها على موقع تويتر.

وكتب حساب أنونيموس على تويتر أن قراصنة "بلاك رابيت وورد" تعهدوا بعدم التوقف حتى الكشف عن جميع الأسرار. متوعدين السلطات الروسية قائلين: "نحن في القصر"، في إشارة إلى الكرملين.

وكانت المجموعة "أنونيموس" أعلنت في وقت سابق اتخاذها إجراءات لدعم أوكرانيا ضد روسيا، في وقت أرفقت فيه روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا بعدة هجمات إلكترونية استهدفت الخدمات الأساسية والبنى التحتية للدولة.

في المقابل تمكنت أوكرانيا من تشكيل ما سمته بـ"جيش إلكتروني" لمجابهة القراصنة الروس وشن عمليات مضادة للتهديدات الإلكترونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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