نقلت طائرة إسعاف تركية الطفل المغربي "يونس" من هولندا إلى تركيا للعلاج بعدما أرسلت والدته نداء استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحطت الطائرة التابعة لوزارة الصحة التركية السبت في مطار أسن بوغا الدولي في العاصمة أنقرة قادمة من هولندا وعلى متنها الطفل يوسف ووالديه.

واستقبل كادر طبي الطفل يوسف (شهرين) ووالديه في المطار حيث نقل إلى خدمة العناية المركزة في مستشفى الأطفال بالمدينة الطبية بأنقرة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر حسابه في تويتر: "الطفل المغربي يونس يعاني مرضاً نادراً هو خلل الحركة الهدبي الأولي، وهو متصل بجهاز التنفس، ومن دونه يفقد حياته".

وأضاف قوجة: "والدة يونس لجأت إلى كل الخيارات، والنتيجة التي حصلت عليها كانت توصية بإنهاء حياة طفلها".

وتابع: "تقول والدة يونس إن الأطباء في المغرب لا يملكون الخبرة الكافية كما هو الحال في تركيا، وطلبت من الرئيس رجب طيب أردوغان المساعدة عبر وسائل الإعلام، الطفل يونس موجود الآن في تركيا مع والدته".

وكانت والدة الطفل زينب راهو ناشدت عبر مقطع فيديو تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان مساعدة طفلها بعدما عجز الأطباء في هولندا والمغرب عن معالجته.