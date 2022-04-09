سياسة
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عبّرن عن ندمهن.. إيران توقِّف 3 نساء بعدما رقصن بمقبرة
وقفت السلطات في إيران ثلاث شابات بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة ”الشهداء“ بمدينة نيشابور، كما أعلن المدعي العام في المدينة محمد حسيني.
عبّرن عن ندمهن.. إيران توقِّف 3 نساء بعدما رقصن بمقبرة
صورة تعبيرية (AFP) / Others
9 أبريل 2022

وُقفت ثلاث نساء في إيران بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة "الشهداء" في نيشابور شمال شرقي البلاد كما أعلن المدعي العام في المدينة اليوم السبت.

وقال المدعي العام محمد حسيني كما نقلت عنه وكالة "تسنيم" للأنباء: "إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء في نيشابور بمحافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن".

وأضاف المدعي أن "عائلات شهداء جرحت مشاعرها" من جراء تصرف الشابات الثلاث من دون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن.

وتابع حسيني بأن "الشابات عبرن عن ندمهن وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملاً يخالف الأعراف الاجتماعية"، مضيفاً أنه جرى فتح تحقيق في المسألة.

يحظر القانون الساري حالياً في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 الرقص علناً، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.

وقال خبراء قانون ايرانيون إن "الرقص ليس جريمة بحد ذاته ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يفعل ذلك". وأضافوا: "لكن إذا رقص أحدهم علناً أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فتُمكن ملاحقته".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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