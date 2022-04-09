أعلنت نائبة رئيسة الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، السبت، الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من عدة مدن شرقي البلاد.

وقالت المسؤولة الأوكرانية إن الممرات الإنسانية ستُفتح، السبت، وستسمح للمواطنين بمغادرة عدة مدن في أقاليم دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا.

وأوضحت أن الموجودين في مدن ماريوبول وإنرهودار وتوكماك وبرديانسك ومليتوبول سيجري إجلاؤهم إلى مدينة زاباروجيا، فيما سيتمكن الموجودون في مدن سفرودونتسك و ليسيتشانسك و بوباسنا، وغيرسكي، وروبيجني من الذهاب إلى مدينة باخموت.

وسبق أن طالبت أوكرانيا روسيا بفتح ممرات إنسانية في 4 مدن كبرى.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، إن بلادها نقلت إلى الجانب الروسي طلبها فتح ممرات إنسانية في 4 مدن كبرى.

وفي تصريح صحفي الثلاثاء، أوضحت أن الوفد الأوكراني نقل إلى الجانب الروسي خلال مفاوضات إسطنبول طلب كييف فتحاً إلزامياً وعاجلاً لممرات إنسانية في مدن كييف وماريوبول وخاركيف وتشرنيغوف.