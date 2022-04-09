سياسة
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يوتيوب تغلق قناة البرلمان الروسي.. وموسكو: واشنطن تسعى إلى احتكار المعلومات
أغلقت يوتيوب محطة دوما التلفزيونية التي تبثّ من مجلس الدوما الروسي لمخالفتها بنود الخدمة على يوتيوب، مما أثار ردّ فعل غاضباً من المسؤولين الروس.
يوتيوب تغلق قناة البرلمان الروسي.. وموسكو: واشنطن تسعى إلى احتكار المعلومات
يوتيوب تغلق قناة البرلمان الروسي لمخالفتها بنود الخدمة / Reuters
9 أبريل 2022

أغلقت شركة يوتيوب محطة دوما التلفزيونية التي تبثّ من مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مما أثار ردّ فعل غاضباً من المسؤولين الروس الذين قالوا إنه قد تُفرض قيود على خدمة البثّ الأكثر شعبية في العالم رداً على ذلك.

وذكرت رسالة على يوتيوب اليوم السبت أن "بثّ قناة دوما أوقف لمخالفتها بنود الخدمة على يوتيوب".

وتواجه يوتيوب المملوكة لغوغل التابع لشركة ألفابيت ضغوطاً من هيئة روسكومنادزور الروسية لتنظيم الاتصالات وسارع المسؤولون للرد.

وقالت الهيئة إنها طلبت من غوغل إعادة الوصول إلى قناة دوما على الفور.

وأضافت: "تلتزم شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية موقفاً معادياً لروسيا في حرب المعلومات التي يشنها الغرب على بلادنا".

وقالت غوغل لرويترز في تعليق عبر البريد الإلكتروني إنها ملتزمة الامتثال لجميع العقوبات السارية وقوانين الامتثال التجاري.

وأضافت: "إذا وجدنا أن حساباً ينتهك شروط الخدمة لدينا نتخذ الإجراءات المناسبة. وفِرقنا تراقب من كثب الوضع من أجل أي تحديثات وتغييرات".

وقال فياشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما إن خطوة يوتيوب كانت دليلاً آخر على انتهاك واشنطن للحقوق والحريات.

وأضاف فولودين على إنستغرام أن "الولايات المتحدة تريد احتكار نشر المعلومات. ولا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك".

وفُعّل فرض قيود على إمكانية وصول روسيا إلى تويتر وفيسبوك وإنستغرام منذ هجوم القوات الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وحاولت روسيا في وقت سابق حظر تطبيق إنستغرام، الذي يستخدمه المسؤولون الروس الآن على نطاق واسع، لكنها رفعت حظرها في منتصف عام 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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