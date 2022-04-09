سياسة
2 دقيقة قراءة
"أهم مكتسبات الديمقراطية".. البرلمان التونسي يرفض قرار سعيّد حل المجلس
نشرت رئاسة البرلمان التونسي بياناً، عبرت فيه عن رفضها المطلق لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان، باعتباره أحد أهم مكتسبات الديمقراطية في البلاد. ودعت النواب إلى اللحمة والتضامن من أجل تجاوز الأزمة التي تشهدها تونس.
"أهم مكتسبات الديمقراطية".. البرلمان التونسي يرفض قرار سعيّد حل المجلس
البرلمان التونسي / TRT Arabi
9 أبريل 2022

أعربت رئاسة مجلس النواب التونسي، السبت، عن رفضها المطلق لقرار حل البرلمان، معتبرة أن البلاد تمر بأزمة "غير مسبوقة".

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة المجلس بمناسبة إحياء الذكرى الـ84 لعيد الشهداء في تونس.

وذكر البيان "نؤكد رفضنا المُطلق لحل البرلمان الذى ضحى التونسيون من أجل تحقيقه".

واعتبر أن "القرار اللادستوري سيزيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأزماً، وسيعزز العزلة الدولية لتونس عن الفضاء الديمقراطي الذى حققت انتماءها إليه منذ الثورة".

ودعت رئاسة البرلمان، "النواب إلى مزيد من اللحمة والمُضي قدماً لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها".

وأكدت أن "البلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلاً في تاريخها المعاصر، حيث تجري محاكمة نواب الشعب وتُحاصر حرية التنظيم وإبداء الرأي، وتُقاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات" وفق تعبيرها.

وقبل نحو أسبوع، جرت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.

وفي 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد "الاستثنائية".

وبعد ساعات من هذه الجلسة، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us