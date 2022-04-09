سياسة
2 دقيقة قراءة
"ستاند آب فور يوكراين".. حملة تبرعات لصالح أوكرانيا تجمع مليارات الدولارات
بعد إقرار مساعدات دولية لأوكرانيا، أطلقت منظمة "غلوبن سيتزن" حملة تبرعات مالية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا. ومع انخراط العديد من المنظمات الدولية والقادة والمثقفين، تمكنت الحملة من جمع نحو 10 مليارات يورو، ومن المنتظر أن تصل أموال أخرى.
"ستاند آب فور يوكراين".. حملة تبرعات لصالح أوكرانيا تجمع مليارات الدولارات
حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا / AP
9 أبريل 2022

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، في وارسو، أن حملة تبرعات دولية جمعت 10,1 مليار يورو لدعم أوكرانيا التي يشن ضدها الجيش الروسي هجوماً عسكرياً.

وجرى إطلاق حملة "ستاند آب فور يوكراين" من المنظمة الدولية "غلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

كما انضم فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلي إيليش وآني لينوكس وكريس روك، إلى الحملة إلى جانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم بتعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت فون دير لاين "تعهد العالم أخيراً بتقديم 9,1 مليارات يورو في إطار الحملة، إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا.. إن جمع 10,1 مليار يورو هو أمر عظيم".

ووفق رئيسة المفوضية الأوروبية، "ستأتي" أموال أخرى لصالح الأوكرانيين.

وأضافت دير لاين، خلال الحفل الختامي لحملة "ستاند آب فور يوكراين" بأن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة".

وتابعت "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

كما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وقال فيها بأن "الشجاعة الأوكرانية وحّدت العالم الديموقراطي بأسره"، داعياً الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على البنوك الروسية والتوقف عن شراء النفط الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us