أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت، في وارسو، أن حملة تبرعات دولية جمعت 10,1 مليار يورو لدعم أوكرانيا التي يشن ضدها الجيش الروسي هجوماً عسكرياً.

وجرى إطلاق حملة "ستاند آب فور يوكراين" من المنظمة الدولية "غلوبل سيتيزن" بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

كما انضم فنانون مثل إلتون جون وألانيس موريسيت وبيلي إيليش وآني لينوكس وكريس روك، إلى الحملة إلى جانب زعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم بتعبئة مليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وقالت فون دير لاين "تعهد العالم أخيراً بتقديم 9,1 مليارات يورو في إطار الحملة، إضافة إلى ذلك، تضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا.. إن جمع 10,1 مليار يورو هو أمر عظيم".

ووفق رئيسة المفوضية الأوروبية، "ستأتي" أموال أخرى لصالح الأوكرانيين.

وأضافت دير لاين، خلال الحفل الختامي لحملة "ستاند آب فور يوكراين" بأن "تضامن البلدان والشركات والأفراد حول العالم يوفر بعض الضوء في هذه الساعة المظلمة".

وتابعت "بمجرد توقف سقوط القنابل، سنساعد الشعب الأوكراني على إعادة بناء بلده. سنواصل الدفاع عن أوكرانيا".

كما ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو.

وقال فيها بأن "الشجاعة الأوكرانية وحّدت العالم الديموقراطي بأسره"، داعياً الغرب إلى فرض مزيد من العقوبات على البنوك الروسية والتوقف عن شراء النفط الروسي.