سياسة
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علاقة حميمة استمرت نحو 17 عاماً تطيح بوزير الدفاع النرويجي.. ما القصة؟
أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور قبول استقالة وزير الدفاع أود روجر إينوكسن، بعدما تبيّن أن الأخير على علاقة مع امرأة تصغره بكثير لأعوام، معتبراً "أنه قرار ضروري".
علاقة حميمة استمرت نحو 17 عاماً تطيح بوزير الدفاع النرويجي.. ما القصة؟
رئيس الوزراء النرويجي يقبل استقالة وزير الدفاع بعدما تبين أنه أقام لأعوام علاقة "حميمية" مع امرأة تصغره بكثير / AFP
9 أبريل 2022

أعلنت الحكومة النرويجية السبت، استقالة وزير الدفاع بعدما تبين أنه أقام لأعوام علاقة مع امرأة تصغره بكثير.

وأكد رئيس الوزراء يوناس غار ستور في مؤتمر صحافي صباح السبت، أنه قبِل استقالة أود روجر إينوكسن، معتبراً "أنه قرار ضروري".

وقال إينوكسن لوكالة الصحافة النرويجية (NTB) قبيل ذلك: "لقد اتخذت خيارات سيئة وسأعتذر بلا تحفظ" لأن "أفعالي جعلت حياة الآخرين أكثر صعوبة".

وبدأ إينوكسن علاقة في عام 2005 مع طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ 18 عاماً التقاها خلال رحلة مدرسية مع صفها إلى أوسلو، وفقاً لصحيفة "في جي" (VG) النرويجية اليومية.

زار الطلاب البرلمان النرويجي والتقوا إينوكسن، الذي كان يبلغ آنذاك 50 عاماً.

وبعد الرحلة المدرسية، بدأ السياسي والتلميذة ما أصبح علاقة وثيقة جداً وجنسية، حسب الصحيفة.

والتقيا 12 مرة على الأقل في مكتب إينوكسن بين أواخر 2006 و2007 ، عندما كان وزيراً للطاقة، وفق ما أكدت المرأة التي باتت في الثلاثينيات للصحيفة، موضحةً أن بعض اللقاءات تخللتها "أفعال جنسية".

كما تحدثت عن إعجابها بالسياسي قائلة إنه "استخدم سلطته ومنصبه للحصول على ما يريد".

وفي حين أكد الوزير السابق للصحيفة زيارات الشابة لمكتبه، نفى أي تقارب جسدي.

وشدد على أنّ العلاقة لم تصبح حميمة إلا بعدما غادر الحكومة في عام 2007، قائلاً إنها لم تكن علاقة، "كنت فيها في موقع سلطة عليها".

وقال رئيس الوزراء للصحافيين إن إينوكسن لم يخطره بالقضية قبل تعيينه وزيراً للدفاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مضيفاً أن هذه المعلومات كانت ستؤدي إلى "نتيجة مختلفة".

وأضاف رئيس الحكومة أنه يريد تعيين وزير دفاع جديد في أسرع وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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