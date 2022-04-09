يغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي، وفق ما أفاد به بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان إن "الملك عبد الله يغادر أرض الوطن، غداً الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري".

وأوضح البيان بأن هذه العملية جاءت "عملاً بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته"، مشيراً إلى أنه "سوف تُجرى العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".

وحسب البيان "كان الملك يعاني سابقاً من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".

وأشار البيان إلى أنه "يتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لنحو أسبوع، قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن".

وفي هذا السياق، أعلنت الرئاسة التركية تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى الأردن في 11 أبريل/نيسان الجاري.

وحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، جرى تأجيل الزيارة بسبب عملية جراحية عاجلة للملك الأردني عبد الله الثاني.

ولم يجرِ الكشف عن موعد جديد للزيارة.