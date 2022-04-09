سياسة
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صور | "رؤية معدومة".. وفيات وحالات اختناق إثر عاصفة رملية تضرب العراق
تتعرض غالبية أنحاء العراق لليوم الثالث على التوالي لعاصفة رملية مع تسجيل 4 حالات وفاة ودخول العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج من مشاكل في الجهاز التنفسي.
صور | "رؤية معدومة".. وفيات وحالات اختناق إثر عاصفة رملية تضرب العراق
مصرع 4 أشخاص شمالي العراق إثر عاصفة رملية تضرب البلاد لليوم الثالث على التوالي / AFP
9 أبريل 2022

لقي 4 أشخاص مصرعهم في مدينة طوزخورماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، إثر عاصفة رملية.

وضربت السحابة الترابية أولاً شمال العراق الخميس بما فيه إقليم شمال العراق وأدّت إلى تعليق الرحلات في مطار أربيل مؤقتاً، ثم تمددت جنوباً وغطت السبت بغداد ومدناً أخرى مثل الناصرية، حتى باتت الرؤية معدومة في بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن العاصفة تسببت في "دخول العشرات إلى المستشفيات في أنحاء العراق بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي".

وتتكرر العواصف الرملية في العراق، وهو بلد شبه صحراوي، خصوصاً في فصل الربيع.

وتوقّع عامر الجابري مدير إعلام الأرصاد الجوية العراقية "زيادة في العواصف الترابية بسبب الجفاف والتصحر ونقص الأمطار (...) ما قد يُضعف الغطاء النباتي" الذي يساهم في التخفيف من آثار العواصف.

والعراق من أكثر البلدان عُرضة لتغيّر المناخ والتصحر. وتتكرر حالات الجفاف بشكل متزايد مع درجات حرارة يمكن أن تظل صيفاً فوق 50 درجة لعدة أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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