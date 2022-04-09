سياسة
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ماذا قدم جونسون لزيلينسكي أثناء زيارته غير المعلنة إلى أوكرانيا؟
كأول زعيم أجنبي يزور كييف منذ انسحاب القوات الروسية عن ضواحي المدينة، التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وأعلن جونسون عن حزمة من المساعدات العسكرية والمالية، تعبيراً عن التضامن مع أوكرانيا.
ماذا قدم جونسون لزيلينسكي أثناء زيارته غير المعلنة إلى أوكرانيا؟
لقاء الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون / AFP
9 أبريل 2022

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي يزور كييف، السبت، تزويد أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيداً بأداء الجيش الأوكراني.

وقال جونسون إثر لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب بيان لمكتبه "بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، جرى إحباط الأهداف الوحشية لفلاديمير بوتين".

وتابع بيان داونينغ ستريت، أن جونسون أعلن مساعدات عسكرية تشمل 120 آلية مدرعة وأنظمة صواريخ جديدة مضادة للسفن "لدعم أوكرانيا في هذه المرحلة الحاسمة مع استمرار الهجوم الروسي غير المشروع".

وتضاف هذه المساعدة إلى حزمة أعلنت عنها المملكة المتحدة الجمعة تشمل صواريخ "ستار تريك" المضادة للطائرات و800 صاروخ مضاد للدبابات، فضلاً عن طائرات مسيّرة مخصصة لـ"الضربات الدقيقة" ضد الجيش الروسي.

ومع إعلان جمع حملة تبرع دولية أكثر من 10 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا السبت، تعهد رئيس الوزراء البريطاني أيضاً تقديم 500 مليون دولار أخرى كمساعدات مالية عبر البنك الدولي.

وقال إنه "تشرف" بلقاء فولوديمير زيلينسكي خلال الزيارة التي لم يعلن عنها.

وأردف جونسون "لقد تحدّت أوكرانيا التوقعات ودحرت القوات الروسية من أطراف كييف، محققة أكبر عمل عسكري في القرن الحادي والعشرين"، على حد تعبيره.

وأضاف "أوضحت اليوم أن المملكة المتحدة تقف إلى جانبهم بثبات في هذه المعركة المستمرة، و أننا سنظل كذلك على المدى الطويل".

ويعتبر جونسون أحدث زعيم أجنبي يزور كييف بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحي العاصمة الأسبوع الماضي.

وتتوج هذه الخطوة جهود جونسون لعدة أسابيع لحشد الدعم ولقاء زيلينسكي لتأكيد العلاقات الوثيقة بينهما.

وقال أندريه سيبيها نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في تدوينة على فيسبوك، إن زيارة جونسون بدأت باجتماع على انفراد مع زيلينسكي. ونشر مكتب زيلينسكي صوراً تُظهر الرجلين يتحادثان عبر طاولة.

وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، إن جونسون اجتمع مع زيلينسكي "تعبيراً عن التضامن مع الشعب الأوكراني".

وأضاف أن الزعيمين "سيناقشان دعم بريطانيا لأوكرانيا على المدى الطويل كما سيحدد رئيس الوزراء حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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