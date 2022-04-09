أعلنت الرئاسة الأذربيجانية موافقة أرمينيا على 5 مبادئ تقدّمت بها باكو من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وحسب بيان الرئاسة الأذربيجانية، أكد الرئيس إلهام علييف في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موافقة أرمينيا على المبادئ الـ5 التي قدّمتها بلاده لتطبيع العلاقات.

وقدّمت أذربيجان عدة مواد للطرف الأرميني من أجل تطبيع العلاقات، وهي: "اعتراف الدولتين باستقلال ووحدة الأراضي والحدود الدولية والسيادة السياسية للدولة الأخرى".

و"التأكيد المتبادل لعدم مطالبة الدولتين بأراضٍ تحت سيادة الدولة الأخرى، والالتزام القانوني لتجنب مثل هذه المطالبات في المستقبل".

وأيضاً "التأكيد المتبادل للدولتين لعدم تشكيل تهديد أمني للدولة الأخرى، وأي تهديد يمسّ سيادة ووحدة تراب الدولة الأخرى وتجنب أي فعل يتنافى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة".

إضافة إلى "رسم حدود البلدين وتأسيس العلاقات الدبلوماسية" و"فتح خطوط النقل والاتصال وتأسيس شبكات الاتصال الأخرى والتعاون بما يخدم مصالح البلدين".

والأربعاء، استضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في بروكسل. وخلال الاجتماع، توصل الطرفان إلى اتفاق بدء استعدادات لاتفاق سلام، وتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الخط الحدودي بين البلدين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه التي كانت تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.