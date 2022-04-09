سياسة
2 دقيقة قراءة
أذربيجان تعلن موافقة أرمينيا على 5 مبادئ لتطبيع العلاقات.. تَعرّف التفاصيل
وافقت أرمينيا على 5 مبادئ تقدّمت بها باكو من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما أعلنت الرئاسة الأذربيجانية. وكان من أهم المبادئ المُقدّمة "اعتراف الدولتين باستقلال ووحدة الأراضي والحدود الدولية والسيادة السياسية للدولة الأخرى".
أذربيجان تعلن موافقة أرمينيا على 5 مبادئ لتطبيع العلاقات.. تَعرّف التفاصيل
أذربيجان تعلن موافقة أرمينيا على 5 مبادئ لتطبيع العلاقات / AFP
9 أبريل 2022

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية موافقة أرمينيا على 5 مبادئ تقدّمت بها باكو من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وحسب بيان الرئاسة الأذربيجانية، أكد الرئيس إلهام علييف في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، موافقة أرمينيا على المبادئ الـ5 التي قدّمتها بلاده لتطبيع العلاقات.

وقدّمت أذربيجان عدة مواد للطرف الأرميني من أجل تطبيع العلاقات، وهي: "اعتراف الدولتين باستقلال ووحدة الأراضي والحدود الدولية والسيادة السياسية للدولة الأخرى".

و"التأكيد المتبادل لعدم مطالبة الدولتين بأراضٍ تحت سيادة الدولة الأخرى، والالتزام القانوني لتجنب مثل هذه المطالبات في المستقبل".

وأيضاً "التأكيد المتبادل للدولتين لعدم تشكيل تهديد أمني للدولة الأخرى، وأي تهديد يمسّ سيادة ووحدة تراب الدولة الأخرى وتجنب أي فعل يتنافى مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة".

إضافة إلى "رسم حدود البلدين وتأسيس العلاقات الدبلوماسية" و"فتح خطوط النقل والاتصال وتأسيس شبكات الاتصال الأخرى والتعاون بما يخدم مصالح البلدين".

والأربعاء، استضاف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في بروكسل. وخلال الاجتماع، توصل الطرفان إلى اتفاق بدء استعدادات لاتفاق سلام، وتشكيل لجنة مشتركة لترسيم الخط الحدودي بين البلدين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه التي كانت تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us