صوتت أغلبية أعضاء البرلمان الباكستاني، السبت، لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، في أول تصويت ناجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.

وتمكنت المعارضة الباكستانية من الحصول على 174 صوتاً، من أصل 342 مقعداً في البرلمان، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في عملية اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس/آذار الماضي.

وبهذا التصويت، ستتمكن المعارضة، المكونة من طيف سياسي كبير من الأحزاب الاشتراكية والليبرالية والدينية، من تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة أحد زعماء "حزب الشعب الباكستاني" أو "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية".

وفي كلمة له في البرلمان عقب التصويت، قال شهباز شريف، زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، إن التحالف الجديد "سيعيد بناء باكستان"، حسب وسائل إعلام محلية.

وأضاف: "لن ننتقم، لن نرسل أحداً إلى السجن، لكن القانون سيأخذ مجراه الخاص".

والجمعة، دعا خان، الذي اتهم معارضيه بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به، أنصاره إلى تنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد، مؤكداً أنه لن يقبل حكومة "مستوردة" في البلاد.

والخميس، ألغت المحكمة العليا الباكستانية قرار نائب رئيس البرلمان رفض التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن خان، وما تلاه من حل لمجلس النواب من قبل الرئيس بناء على نصيحة رئيس الوزراء.

وأمرت المحكمة، في حكم بالإجماع، رئيس البرلمان باستدعاء جلسة للبرلمان في 9 أبريل/نيسان، وإجراء تصويت على اقتراح حجب الثقة.

ووصفت هيئة من 5 أعضاء في المحكمة برئاسة رئيس "العليا" عمر عطا بنديال، حل الجمعية الوطنية (البرلمان) الأحد الماضي بأنه "مخالف للدستور"، وأعلنت أن الخطوة "ملغاة وباطلة".