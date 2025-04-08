وذكرت القناة 12 العبرية الخاصة أن المقترح المصري يتضمن إعادة 8 أسرى إسرائيليين أحياء، بينهم الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، إضافة إلى جثث 8 أسرى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً.

كما يتضمن المقترح -وفق القناة- "إعادة فتح محور نتساريم، وعودة سكان غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والنقاش حول المرحلة الثانية، مع ضمانات من الوسطاء".

وأشارت القناة إلى أن "الحديث يدور حول محاولة وساطة للتقريب بين موقف حماس، التي وافقت على الإفراج عن 5 مختطفين، وبين المطلب الإسرائيلي بالإفراج عن 11 مختطفاً".

وتابعت القناة: "ترفض إسرائيل مناقشة المقترح المصري بسبب البند الذي يتطلب مناقشة إنهاء الحرب، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة، وحتى الآن تحظى إسرائيل بدعم أمريكي في معارضتها، وتأمل الأطراف أن يساعد لقاء ترمب ونتنياهو في البيت الأبيض في الضغط على إسرائيل".

مباحثات أمريكية-إسرائيلية

وعقب لقائه الرئيس ترمب في البيت الأبيض أمس الاثنين، ادّعى نتنياهو أن حكومته تعمل على صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة.

وأشار إلى أنهما تحدثا أيضاً خلال لقائهما عن خطة ترمب "الجريئة" لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، "بما في ذلك أن تقبل الدول الفلسطينيين بإرادتهم الحرة".

في وقت سابق مساء أمس الاثنين، عُقد اجتماع بين نتنياهو والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وعلى إثره صرّح مصدر إسرائيلي ضِمن وفد نتنياهو بأن "داخل حماس تحركات، والاجتماع الليلة يُعتبر حاسماً"، وفق القناة 12.

وتابع المصدر الإسرائيلي: "يوجد تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة. نبذل جهداً لإخراج أكبر عدد ممكن من المختطفين في المستقبل القريب، والرسالة التي ننسقها مع ترمب لها أهمية حاسمة دائماً، خصوصاً في هذه اللحظات".

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أصدر عدد من الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة والموجودين حالياً في الولايات المتحدة مقطع فيديو دعوا فيه نتنياهو وترمب إلى المضي قدماً في صفقة يُطلَق خلالها سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، وذكروا أنه "لن يكون هناك إنجاز دبلوماسي أعظم من إعادة الجميع إلى منازلهم"، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق نفسه، صدر بيان مماثل عن هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، جاء فيه: "حان الوقت لتجاوز أي اعتبارات خارجية واتخاذ القرار المناسب والصحيح بإنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين في اتفاق واحد، من دون مماطلة أو دفعات".

وقبل وصول نتنياهو إلى البيت الأبيض، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك الأردني عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً مع ترمب، ناقشوا فيه ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وفي 1 مارس/آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة مصرية-قطرية ودعم أمريكي، والتزمته الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصَّل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفاً في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.