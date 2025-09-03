وقالت القناة 12 العبرية الخاصة، إن هذه هي المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس الغربية منذ اغتيال رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً) وعدد من وزرائها بقصف إسرائيلي على صنعاء الأسبوع الماضي.
وكانت إسرائيل أعلنت في الأيام الماضية اعتراض مسيرتين أطلقتا على مدى يومين متتالين من اليمن، وأشارت القناة إلى أنه جرى إغلاق المجال الجوي في منطقة مطار بن غوريون في تل أبيب مؤقتا بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن وخلال فترة دوي صفارات الإنذار.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن عقب الإنذارات التي أُطلقت في عدة مناطق من البلاد".
وكانت جماعة الحوثي أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ 4 عمليات عسكرية هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية بينها مبنى هيئة الأركان ومطار بن غوريون وسط إسرائيل، ومحطة كهرباء الخضيرة (شمال) وميناء أسدود (جنوب).
والسبت أعلنت الجماعة مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء القصف الإسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء، الخميس.
ويشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف سفن مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي رداً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت 63 ألفاً و633 شهيداً، و160 ألفاً و914 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً.