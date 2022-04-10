سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تحطيمه هاتفه.. رونالدو يعتذر لأحد المشجعين ويفاجئه بتعويض غريب
اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتشار مقطع فيديو بدا فيه يكسر هاتف طفل بين المشجعين عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
بعد تحطيمه هاتفه.. رونالدو يعتذر لأحد المشجعين ويفاجئه بتعويض غريب
كريستيانو رونالدو / AFP
10 أبريل 2022

قدّم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد اعتذاراً لأحد المشجعين بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم له هاتفه عقب انتهاء مباراة فريقه وإيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه تراجع لاحقاً واقترح تعويضاً مميزاً وغريباً على المشجع.

والتقطت عدسات الكاميرا كريستيانو رونالدو وهو يضرب هاتف طفل من يده إلى الأرض بعنف بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد 0-1 أمام إيفرتون في المباراة التي أجريت على ملعب "غوديسون بارك" أمس السبت.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي النجم البرتغالي كأنه تلقى شتيمة بعد فعلته، فيما قال نادي مانشستر يونايتد إنه على علم "بحادث مزعوم بعد مباراة اليوم في إيفرتون وإن النادي سيتعاون مع أي تحقيقات للشرطة".

وقدم "الدون" اعتذاراً عبر حسابه في موقع فيسبوك قال فيه: "ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأردف: "ورغم ذلك ينبغي لنا أن نتحلى بالصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الرائعة، ولذلك أود أن أعتذر عن مشاعر غضبي".

واقترح رونالدو تعويضاً مميزاً على الطفل، إذ دعاه لحضور مباراة لـ"الشياطين الحمر" على ملعب مسرح الأحلام، قائلاً: "إذا أمكن، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في استاد أولد ترافورد كبادرة تؤكد اللعب النظيف والروح الرياضية".

ودمرت النتيجة آمال يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم أمام فريق إيفرتون الذي كان فوق منطقة الهبوط بنقطة واحدة قبل انطلاق المباراة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us