قدّم كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد اعتذاراً لأحد المشجعين بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم له هاتفه عقب انتهاء مباراة فريقه وإيفرتون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه تراجع لاحقاً واقترح تعويضاً مميزاً وغريباً على المشجع.

والتقطت عدسات الكاميرا كريستيانو رونالدو وهو يضرب هاتف طفل من يده إلى الأرض بعنف بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد 0-1 أمام إيفرتون في المباراة التي أجريت على ملعب "غوديسون بارك" أمس السبت.

وأظهر الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي النجم البرتغالي كأنه تلقى شتيمة بعد فعلته، فيما قال نادي مانشستر يونايتد إنه على علم "بحادث مزعوم بعد مباراة اليوم في إيفرتون وإن النادي سيتعاون مع أي تحقيقات للشرطة".

وقدم "الدون" اعتذاراً عبر حسابه في موقع فيسبوك قال فيه: "ليس من السهل أبداً التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".

وأردف: "ورغم ذلك ينبغي لنا أن نتحلى بالصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الرائعة، ولذلك أود أن أعتذر عن مشاعر غضبي".

واقترح رونالدو تعويضاً مميزاً على الطفل، إذ دعاه لحضور مباراة لـ"الشياطين الحمر" على ملعب مسرح الأحلام، قائلاً: "إذا أمكن، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في استاد أولد ترافورد كبادرة تؤكد اللعب النظيف والروح الرياضية".

ودمرت النتيجة آمال يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما هزم أمام فريق إيفرتون الذي كان فوق منطقة الهبوط بنقطة واحدة قبل انطلاق المباراة.