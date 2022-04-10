سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية تفتح باب التجنيد للنساء والرجال بالوظائف العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للنساء والرجال، للالتحاق بالخدمة العسكرية، في مختلف الرتب من "رقيب" وحتى "جندي".
السعودية تفتح باب التجنيد للنساء والرجال بالوظائف العسكرية
سمحت السعودية للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في فبراير/ِشباط العام الماضي 2021 / Reuters
10 أبريل 2022

أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء السبت عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للنساء والرجال للالتحاق بالخدمة العسكرية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر قالت فيه: "تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للنساء والرجال".

وأوضحت الوزارة أن الالتحاق بالوظائف العسكرية للجنسين يشمل الرتب من "رقيب" وحتى "جندي" وفقاً لاستيفاء الشروط المطلوبة لكل رتبة.

وذكرت الوزارة في بيانها التخصصات الدراسية التي يمكن قبولها في التقدم للخدمة العسكرية.

وتشمل أفرع القوات المسلحة التي يمكن للنساء الانضمام إليها: القوات البرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وسمحت السعودية للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في فبراير/ِشباط العام الماضي 2021، ما أثار نقاشاً واسعاً حينها حول القرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us