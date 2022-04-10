أعلنت وزارة الدفاع السعودية مساء السبت عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للنساء والرجال للالتحاق بالخدمة العسكرية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر قالت فيه: "تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للنساء والرجال".

وأوضحت الوزارة أن الالتحاق بالوظائف العسكرية للجنسين يشمل الرتب من "رقيب" وحتى "جندي" وفقاً لاستيفاء الشروط المطلوبة لكل رتبة.

وذكرت الوزارة في بيانها التخصصات الدراسية التي يمكن قبولها في التقدم للخدمة العسكرية.

وتشمل أفرع القوات المسلحة التي يمكن للنساء الانضمام إليها: القوات البرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات الجوية الملكية، والقوات البحرية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وسمحت السعودية للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية لأول مرة في فبراير/ِشباط العام الماضي 2021، ما أثار نقاشاً واسعاً حينها حول القرار.