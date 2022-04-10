ثقافة
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صور | بسعر صادم.. بيع "سبحة" تزن 350 غراماً من الذهب في تركيا والسبب سيدهشك
باع أحد الصاغة في مدينة قهرمان مرعش التركية "سبحة" تزن 350 غراماً مصنوعة بالكامل من الذهب بسعر قياسي لأحد الزبائن، مشيراً إلى ازدياد مثل هذه الطلبات خلال الآونة الأخيرة.
صور | بسعر صادم.. بيع "سبحة" تزن 350 غراماً من الذهب في تركيا والسبب سيدهشك
السبحة مصنوعة بالكامل من الذهب
10 أبريل 2022

بيعت "سبحة" بوزن 350 غراماً مصنوعة بالكامل من الذهب، بسعر صادم في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقال "خليل باشكان" الذي يعمل في مجال صياغة الحلي والمجوهرات منذ 40 عاماً في المدينة، إنه باع سبحة تزن 350 غراماً من الذهب عيار 22 بسعر يقارب 400 ألف ليرة تركية.

وأضاف "باشكان" لوكالة "إخلاص" التركية أن الطلب ازداد مؤخراً على مثل هذه الأعمال القيمة، مشيراً إلى أنه تلقى نحو 8 طلبات لصناعة سبحات تزن بين 300-400 غرام من الذهب عيار 22.

وأشار إلى أنه صنع السبحة بناء على طلب أحد الزبائن من الولايات الشرقية في تركيا الذي طلب منه كتابة اسم "مظفر" عليها، موضحاً أنه استغرق أسبوعاً كاملاً في إنتاجها.

وعن سبب التكلفة الباهظة لصناعة السبحة قال الجواهري خليل إن الزبائن يرغبون بتقديم هدايا مميزة وفريدة لأصدقائهم وأقاربهم، لتكون بديلاً عن المصوغات الذهبية الأخرى، حيث تعد السبحة هناك أحد الرموز الثقافية للسكان.

يذكر أن مدينة قهرمان مرعش تعد ثاني أهم مدينة في تركيا من حيث معالجة الذهب وصناعته، بخاصة بما يتعلق بمواكبة الطلبات الخاصة للزبائن المحليين والإقليميين.

مصدر:TRT عربي
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