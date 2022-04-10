قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الأحد، إن بلاده تتعرض لـ"مؤامرة أجنبية لتغيير النظام"، وإن النضال ضدها "يبدأ اليوم".

جاءت تصريحات خان بعد يوم من الإطاحة بحكومته في تصويت حجب الثقة.

وأضاف، في تغريدة على توتير: "أصبحت باكستان دولة مستقلة عام 1974، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام".

وتابع خان قائلاً: "دائما ما يكون شعب البلد هو من يدافع عن سيادته وديمقراطيته".

ويعقد البرلمان الباكستاني جلسة لانتخاب رئيس وزراء جديد الاثنين.

ونقلت وسائل إعلام باكستانية، الأحد، عن أياز صادق، الذي ترأس جلسة التصويت بحجب الثقة، بأنه يتعين على المرشحين لشغل مقعد رئاسة الوزراء الشاغر تقديم طلب ترشحهم لرئاسة البرلمان اليوم الأحد.

وصرح صادق بأنه سيجري انتخاب رئيس الوزراء الجديد في البرلمان بعد ظهر الاثنين.

ووفقاً لقواعد البرلمان الباكستاني، يجب على الهيئة التشريعية انتخاب رئيس وزراء مسلم جديد دون القيام بعمل آخر، إذا أصبح مقعد رئيس الوزراء شاغراً، ويفوز المرشح الذي يحصل على 172 صوتاً أو أكثر.

وتشير تقارير إعلامية بأن زعيم حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، نواز شريف، سيكون رئيس الوزراء الجديد في البلاد.

وصوتت أغلبية من أعضاء البرلمان الباكستاني، السبت، لصالح حجب الثقة عن حكومة عمران خان، في أول تصويت ناجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن المعارضة الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتاً، من أصل 342 مقعداً في البرلمان، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس/آذار الماضي.