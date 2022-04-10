سياسة
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صور | أسود ودببة.. إسبانيا تضبط إحدى أكبر عمليات تحنيط الحيوانات في أوروبا
أعلنت الشرطة الإسبانية ضبط أحد أكبر اكتشافات الحيوانات المُحنّطة في أوروبا أثناء تحقيقها في تهريب محتمل، وذلك بعد العثور على مستودع ضخم في بلنسية توجد به حيوانات محنّطة منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.
صور | أسود ودببة.. إسبانيا تضبط إحدى أكبر عمليات تحنيط الحيوانات في أوروبا
إسبانيا تضبط واحدة من أكبر عمليات تحنيط الحيوانات في أوروبا / AFP
10 أبريل 2022

ضبطت الشرطة الإسبانية أحد أكبر اكتشافات الحيوانات المُحنّطة في أوروبا أثناء تحقيقها في تهريب محتمل، وذلك بعد العثور على مستودع ضخم في بلنسية توجد به حيوانات محنّطة منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.

وقالت قوات الحرس المدني في بيان اليوم الأحد، إنها اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية يوم الأربعاء.

وتضمنت مجموعة الحيوانات المحنّطة أكثر من 400 نوع محمي، منها بعض الأنواع المنقرضة مثل المها مقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدّة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود و نمور وفهود وحيوان الوشق.

قالت الشرطة إن مالك المستودع رهن تحقيقات في جرائم تهريب وجرائم متعلقة بالنباتات والحيوانات، لكن لم يجرِ القبض عليه.

ويقدر المحققون أن قيمة الحيوانات المحنطة تبلغ 29 مليون يورو (32 مليون دولار).

كان هذا الاكتشاف تتويجاً لتحقيق أجراه فريق حماية الطبيعة التابع لشرطة بلنسية والذي بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عندما صارت الشرطة على علم باحتمال وجود مثل هذا النشاط الخاص المتعلق بجمع الحيوانات في بيتيرا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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