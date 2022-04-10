سياسة
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حاولوا الفرار من الحرب.. حرس الحدود الأوكراني يلقي القبض على 2200 شاب
ألقى حرس الحدود الأوكراني القبض، على نحو 2200 شاب في سن القتال، استخدم بعضهم وثائق مزورة ومنهم آخرون قدموا رشوة لاجتياز الحدود.
حاولوا الفرار من الحرب.. حرس الحدود الأوكراني يلقي القبض على 2200 شاب
  القبض على 2200 شاب حاولوا مغادرة  أوكرانيا / AP
10 أبريل 2022

أعلن حرس الحدود الأوكراني، الأحد، القبض على نحو 2200 شاب في سن القتال أثناء محاولتهم مغادرة البلاد منذ فرض الأحكام العرفية جراء العملية العسكرية الروسية.

وقالت وكالة حرس الحدود الأوكراني، في بيان، إن بعضاً ممن حاولوا مغادرة البلاد استخدم وثائق مزورة ومنهم آخرون حاولوا رشوة حرس الحدود للخروج من البلاد.

وأضافت أنه بعض من حاولوا المغادرة لقوا مصرعهم أثناء محاولة عبور جبال الكاربات في ظروف طقس سيئة، دون ذكر عدد محدد.

وبموجب حالة الأحكام العرفية، فإن السلطات الأوكرانية تمنع الشباب والرجال ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و60 من مغادرة البلاد حتى تتمكن من استدعائهم للقتال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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