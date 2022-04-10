سياسة
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الثانية في يوم.. جيش الاحتلال يقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، جنوب الضفة.
الثانية في يوم.. جيش الاحتلال يقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل
قوات الاحتلال تقتل فلسطينية قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة / AFP
10 أبريل 2022

استشهدت فلسطينية، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، جنوب الضفة.

وأضافت الوزارة، أن "هوية الشهيدة غير معروفة حتى الآن".

فيما قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا" نقلاً عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب فلسطينية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتركتها تنزف على الأرض.

وأضافت أن "قوات الاحتلال أعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان، وأغلقت أبواب الحرم الإبراهيمي الشريف على العاملين فيه من سدنة الحرم".

بدوره، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، أن "عناصر قوات حرس الحدود في مدينة الخليل أطلقت النار على فتاة فلسطينية، بعد طعنها جندياً".

وأشار البيان، إلى أن "الجندي أصيب بجروح طفيفة"، منوهاً إلى أن "القوات أطلقت النار على الفتاة الفلسطينية، وأردتها قتيلة".

وهذه الشهيدة هي الثانية التي تسقط برصاص الجيش الإسرائيلي منذ صباح الأحد، بعد الشهيدة غادة إبراهيم سباتين (47 عاماً)، من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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