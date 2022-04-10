صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إضافة 40 كيلومتراً م للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت".

وقال البيان: "صادق أعضاء الكابينت بالإجماع على خطة طرحها وزير الدفاع بيني غانتس لإضافة 40 كم للحاجز الذي يمتد بطول خط التماس بين الضفة وإسرائيل، بكلفة 360 مليون شيكل (112 مليون دولار)".

وأشار البيان إلى أنّ "رئيس الوزراء نفتالي بينيت ترأس جلسة الكابينت، حيث جرى خلالها بحث صورة الوضع في الواجهات المختلفة وذلك في ظل العمليات التي ارتكبت في الآونة الأخيرة".

وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا شديدا في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون في أنحاء البلاد.

وقتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها شرقي مدينة القدس، في حين قُتل 14 إسرائيلياً.