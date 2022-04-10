سياسة
2 دقيقة قراءة
عقب تزايد الهجمات.. إسرائيل تصادق على بناء 40 كم إضافية لجدار الفصل
أعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي، عن إضافة 40 كيلومتراً إلى الجدار الحاجز الذي يفصل بين الضفة وإسرائيل، وذلك استجابة لمقترح طرحه وزير الدفاع بيني غانتس.
عقب تزايد الهجمات.. إسرائيل تصادق على بناء 40 كم إضافية لجدار الفصل
صورة / AFP
10 أبريل 2022

صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إضافة 40 كيلومتراً م للجدار الذي يفصل الضفة الغربية المحتلة عن إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت".

وقال البيان: "صادق أعضاء الكابينت بالإجماع على خطة طرحها وزير الدفاع بيني غانتس لإضافة 40 كم للحاجز الذي يمتد بطول خط التماس بين الضفة وإسرائيل، بكلفة 360 مليون شيكل (112 مليون دولار)".

وأشار البيان إلى أنّ "رئيس الوزراء نفتالي بينيت ترأس جلسة الكابينت، حيث جرى خلالها بحث صورة الوضع في الواجهات المختلفة وذلك في ظل العمليات التي ارتكبت في الآونة الأخيرة".

وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توترا شديدا في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون في أنحاء البلاد.

وقتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها شرقي مدينة القدس، في حين قُتل 14 إسرائيلياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us