سياسة
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ظنوه فلسطينياً.. تل أبيب تعلن أن منفذ حادث عسقلان إسرائيلي "مريض نفسياً"
قالت مصادر عبرية إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني لمحاولته خطف سلاح أحد عناصرها بعسقلان، قبل أن يتبين لها أنه إسرائيلي يعاني مشاكل نفسية.
ظنوه فلسطينياً.. تل أبيب تعلن أن منفذ حادث عسقلان إسرائيلي "مريض نفسياً"
تل أبيب: منفذ حادث عسقلان إسرائيلي يهودي "مريض نفسياً" / NEWS
10 أبريل 2022

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أطلقت النار على شخص وحيّدته، لمحاولته خطف سلاح أحد عناصرها بعسقلان (جنوب)، مشيرة إلى أنه إسرائيلي يعاني مشاكل نفسية.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن شرطة "حرس الحدود" الإسرائيلية، نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، وطالعته الأناضول.

وقال البيان: "المشتبه به الذي قُتل رمياً بالرصاص في عسقلان، إسرائيلي يهودي كان يعاني مشكلات نفسية وهرب في وقت سابق من ملجأ".

وأوضحت الشرطة في البيان أن "المشتبه به قُتِل خلال محاولة اختطاف سلاح من مجندة عند مفرق عسقلان".

وكانت مصادر عبرية قد قالت إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه شاب ظنّته فلسطينياً قبل أن تتبين أنه إسرائيلي ويعاني من مشاكل نفسية.

وكان المسلح قد فرّ على ما يبدو من ملجأ كان يقيم فيه في المنطقة الجنوبية، وفق البيان، دون تحديد وقت هروبه منه.

ومنذ بداية مارس/آذار الماضي، تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة توتراً شديداً في ظل سلسلة هجمات شنها فلسطينيون رداً على اعتداءات إسرائيلية.

وقتل الجيش الإسرائيلي 17 فلسطينياً، بينهم فلسطينيتان الأحد، في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي مدينة القدس، في حين قُتل 14 إسرائيلياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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