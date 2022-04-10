سياسة
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أمريكي يعثر على أعمال فنية في القمامة قيمتها آلاف الدولارات.. ما القصة؟
عثر ميكانيكي أمريكي، على لوحات وأعمال فنية، مدفونة تحت التراب في حظيرة مهجورة. تبين لاحقاً أنها مجموعة أعمال الفنان الراحل فرانسيس هاينز. وعرضت الأعمال في العديد من المعارض، وبيع بعضها مقابل آلاف الدولارات.
أمريكي يعثر على أعمال فنية في القمامة قيمتها آلاف الدولارات.. ما القصة؟
أمريكي يعثر على أعمال فنية في القمامة قيمتها آلاف الدولارات / Others
10 أبريل 2022

عثر على خبيئة تضم مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية الأخرى، في حظيرة مهجورة ليتبين في النهاية أنها كنز حقيقي تبلغ قيمته ملايين الدولارات.

وقد تلقى جاريد ويبل، الذي يعمل فني ميكانيكا سيارات في مدينة ووتر بيري بولاية كونيكتيكت، إخطاراً من قبل أحد المقاولين، لاستعادة قطع يغطيها التراب منذ عام 2017، من حاوية قمامة تحتوي على مواد من حظيرة في ووترتاون.

وذكرت مجموعة "هيرست كونيكتيكت" الإعلامية أن ويبل اكتشف لاحقاً أن تلك اللوحات والأعمال بريشة فرانسيس هاينز، وهو رسام تعبيري تجريدي توفي عام 2016 عن عمر ناهز ستة وتسعين عاماً وأبقى أعماله مخزنة في الحظيرة.

واشتهر هاينز بأعماله ”المغلفة”، حيث يلف القماش حول شيء ما.

وشُبهت لوحاته وأعماله الفنية بفن كريستو وجان كلود، اللذين اشتُهرا بتغليف أعمال فنية في جميع أنحاء أوروبا، ومنها قوس النصر في باريس.

وفي هذا السياق، قال المنسق الفني والمؤرخ بيتر هاستينغز فولك، لمجموعة "هيرست كونيكتيكت" الإعلامية، إن هاينز غلّف أكثر من عشرة مبان في نيويورك، بما في ذلك نصب ”واشنطن سكوير أرك” ومطار جي.إف.كي. ومحطة حافلات هيئة الميناء.

المئات من القطع الفنية استعادها ويبل وشملت لوحات ومنحوتات ورسومات صغيرة.

قال هاستينغز فولك إن اللوحات ”المغلفة” يمكن بيعها مقابل اثنين وعشرين ألف دولار للواحدة، كما يمكن بيع كل لوحة من لوحاته مقابل أربعة آلاف وخمسمائة دولار.

عرض ويبل بعض القطع الفنية في معرض في ووتربري العام الماضي، وقرر مؤخراً بيع بعض الأعمال الفنية.

وحالياً، يتعاون ويبل مع دار عرض ”هوليس تاغارت” في مدينة نيويورك، لتنظيم معارض في نيويورك وكونيكتيكت اعتباراً من الشهر المقبل.

ومنذ العثور على الكنز الدفين، أجرى ويبل بحثاً عن عمل هاينز واتصل بأسرة الفنان الراحل، التي قال إنها سمحت له بالاحتفاظ بتلك الأعمال الفنية وبيعها.

قال ويبل للموقع الإخباري: ”لقد انتشلتها من حاوية القمامة هذه، ووقعت في حبها، لقد ارتبطت بها، وأريد أن يدخل هاينز كتب التاريخ”.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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