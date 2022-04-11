استشهد فلسطيني صباح اليوم الاثنين متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأحد شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الشاب محمد زكارنة (17عاماً) من مدينة جنين استشهد متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي أمس الأحد خلال اقتحام الأخير للحي الشرقي لمدينة جنين.

وأوضح المصدر أن "زكارنة" كان قد أُصيب برصاصة في البطن وأُجريت له عدة عمليات في مستشفى الرازي بالمدينة.

في سياق آخر أصيب مستوطنان فجر الاثنين بإطلاق نار بالقرب من قبر يوسف شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المستوطنَيْن أصيبا بعد محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف.

وأشارت إلى أن المستوطنَيْن أصيبا في الركبة واليد وكانت إصابتهما متوسطة.

وقالت إنهما دخلا إلى المنطقة بسيارتهما. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مطلقي النار فروا من المكان.

ولم يصدر على الفور بيان عن الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث.

ويقتحم المستوطنون اليهود مقام يوسف في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم أنه قبر النبي يوسف عليه السلام وأنه حق يهودي.

في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأن القبر لرجل مسلم سكن المنطقة قديماً يدعى يوسف دويكات.