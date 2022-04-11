كان للهجوم الروسي على أوكرانيا تأثير كبير على قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، مع إغلاق المجال الجوي أمام موسكو وفتح الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين، وفقاً لأحدث بيانات شركة "Henley & Partners" الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة ومقرها لندن.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير/شباط عدلت العديد من سياسات الدخول الخاصة بها أو أسقطت متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الأوكرانية بالكامل، مما يعني أن أوكرانيا قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في القائمة.

وفي الوقت نفسه حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا جميع المشغلين الروس من دخول مجالهم الجوي، كما لم تعد بعض الوجهات تصدر تأشيرات للمواطنين الروس، "مما يجعل جواز السفر الروسي غير المرغوب فيه في معظم أنحاء العالم المتقدم"، وفقاً لقناة "CNN" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على مكانة روسيا في القائمة حتى الآن، يشير مؤشر "Henley Passport" إلى أن هذا من المرجح أن يتغير في الأشهر المقبلة.

وفي قائمة الربع الثاني من عام 2022، صعدت أوكرانيا مرتبة واحدة وهي الآن في المرتبة 34 على المؤشر، ويمكن لمواطنيها الآن السفر إلى 143 وجهة من دون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

في المقابل تراجعت روسيا أربعة مراكز إلى المرتبة 49، مع إمكانية السفر إلى 117 دولة، ومن المتوقع أن يتفاقم الموقف مع إضفاء الطابع الرسمي على تعليق التأشيرات والعقوبات.

كما تراجعت بولندا المجاورة لدولتَي الحرب، إلى المركز التاسع بدلاً من الثامن بـ182 دولة.

وحسب التقرير فإن الهزة الأخيرة تشير بوضوح إلى "تأثير الحرب العميق وربما الذي لا رجعة فيه على حرية الحركة".

لكن في الوقت نفسه، حافظت دول المقدمة على وضعها في القائمة، واستمرت كل من اليابان وسنغافورة في المركز الأول، حيث يمكن لحاملي جوازات هاتين الدولتين السفر إلى 192 وجهة من دون تأشيرة نظرياً.

كما حافظت كل من ألمانيا وكورويا الجنوبية على وضعها في المركز الثاني بـ190 دولة، واحتلت كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المركز الثالث بـ189 دولة. وتأتي أفغانستان في المركز الأخير بـ26 دولة فقط.