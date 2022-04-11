سياسة
2 دقيقة قراءة
حاخامات بأمريكا يدعون لمقاطعة جمعية يهودية تموّل متطرفين إسرائيليين
احتجّ عدد من الحاخامات البارزين في نيويورك على دعم جمعية يهودية بأمريكا حركة لهافا اليهودية اليمينية المتطرفة التي تنادي بـ"موت العرب"، ودعوا إلى مقاطعتها.
حاخامات بأمريكا يدعون لمقاطعة جمعية يهودية تموّل متطرفين إسرائيليين
حاخامات يهود - صورة تعبيرية / Others
11 أبريل 2022

دعا مجموعة من رجال الدين اليهود البارزين، إلى مقاطعة جمعية يهودية في أمريكا بسبب تمويلها الإسرائيليين المتطرفين المشاركين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وطالب 19 حاخاماً يهودياً بارزاً في نيويورك في رسالة بعثوا بها إلى صندوق الطوائف اليهودية في الولايات المتحدة، بوقف دعمه لمجموعة "لاهافا" المتطرفة والمرتبطة بالسياسي اليميني إيتامار بن غفير، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل".

تدعو إلى قتل العرب

وأشار الحاخامات في الرسالة، بمن فيهم الحاخامات المشهورون على المستوى الوطني مثل أنغيلا بوشدال، وشارون كلاينباوم، وأميشاي لاو لافي، إلى أن "الصندوق المجتمعي اليهودي" يسمح بتدفق الأموال المعفاة من الضرائب إلى المتطرفين اليمينيين الإسرائيليين، مؤكدين أنها تساهم في تغذية العنف بشكل غير مباشر.

وقال الحاخامات إن بعض الأموال ستذهب إلى "لاهافا"، وهي مجموعة معروفة بمسيراتها العدائية في أحياء القدس المحتلة حيث كانوا يهتفون "الموت للعرب".

تساهم بتغذية العنف

وطلب الحاخامات عقد اجتماع مع الجمعية مؤكدين أن التحريض والعنف ليسا مواقف سياسية مشروعة، فيما رفضت الجمعية الخيرية طلب الاجتماع مع الحاخامات وتجاهلت دعوتهم إلى تعديل ممارسات التمويل ووقف المدفوعات لـ"المنظمات التي تدعم العنف".

ولاحقاً أقر الحاخامات في بيان بأن اتخاذ قرار لصالحهم لن يحدّ من تدفق الأموال إلى الجماعات الإسرائيلية المتطرفة.

وكتبوا: "في حين أن إنهاء المنح للصندوق المركزي لإسرائيل لن يغلق لهافا أو الجماعات المتطرفة الأخرى، فإن ذلك سيرسل برسالة واضحة مفادها أن يهود نيويورك يرفضون التسامح مع العنف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us