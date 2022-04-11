سياسة
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شاهد | روسيا تعلن تدمير منظومة S-300 تسلّمتها كييف من أوروبا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن روسيا دمرت أنظمة صواريخ S-300 مضادة للطائرات كانت دولة أوروبية زودت بها أوكرانيا.
شاهد | روسيا تعلن تدمير منظومة S-300 تسلّمتها كييف من أوروبا
منظومة S-300 الروسية (الأناضول) / Others
11 أبريل 2022

أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قوات بلاده دمرت أنظمة صواريخ S-300 مضادة للطائرات التي سلمتها سلوفاكيا لأوكرانيا مؤخراً.

وأضاف كوناشينكوف في تصريح له بمؤتمر صحفي الاثنين أن تدمير المنظومة الجوية جرى بواسطة صواريخ عالية الدقة أطلقت من البحر.

وأوضح أن الصواريخ الروسية استهدفت 4 منصات S-300، كانت مخبأة في حظيرة طائرات في ضواحي مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير منظومة الصواريخ إلى جانب مقتل 25 عسكرياً أوكرانياً.

ولم يذكر المتحدث الروسي في تصريحه سلوفاكيا علناً واكتفي بالإشارة إليها بـ"بلد أوروبي".

وكان رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر أعلن في وقت سابق أن بلاده ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ S-300 الروسية للدفاع الجوي.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:AA
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