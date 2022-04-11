قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه ربما يكون أكثر الرجال الذين خلقهم الله صدقاً على وجه الأرض.

وجاء تصريح ترمب "غير المفاجئ" خلال تجمع للحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولينا، حسب موقع "نيوزويك".

ووصل ترمب إلى نورث كارولينا من أجل دعم مرشحين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية.

ورغم أن الاحتفال كان من أجل دعم الآخرين إلا أن ترمب استغل الفرصة من أجل الإشادة بنفسه.

واستعاد ترمب ما قال إنه حديث أجراه مع صديق وصف الرئيس الأمريكي السابق بأنه "أنظف" رجل على وجه الأرض.

وأضاف ترمب: "أنت تعلم، لقد أخضعت للتحقيق لسنوات وسنوات، وملايين الأوراق والوثائق، ولم يجدوا شيئاً"، في إشارة إلى التحقيق المتصل باحتمال وجود صلة بينه وبين الروس في انتخابات عام 2016، وفي النهاية حصل فيه على البراءة.

وتابع: "أعتقد أنني ربما أكون أكثر البشر صدقاً الذين خلقهم الله".

يذكر أن ترمب قدم 30573 ادعاءً كاذباً أو مضللاً خلال فترة رئاسته، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.