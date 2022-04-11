سياسة
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النواب الباكستانيون ينتخبون شهباز شريف رئيساً للوزراء
عُين المعارض شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.
النواب الباكستانيون ينتخبون شهباز شريف رئيساً للوزراء
شهباز شريف رئيساً للوزراء في باكستان / AFP
11 أبريل 2022

انتخب النواب الباكستانيون شهباز شريف رئيساً جديداً للوزراء بعدما أطيح بسلفه عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.

وقال القائم بأعمال رئيس البرلمان سردار أياز صادق: "جرى انتخاب ميان محمد شهباز شريف رئيساً للوزراء"، بحصوله على 174 صوتاً من أصل 342 في المجلس.

وقاد شريف (70 عاماً) الائتلاف المعارض الذي ضغط لإجراء جلسة التصويت لسحب الثقة من خان في المجلس بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية.

وسحب وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي الموالي لخان ترشّحه للمنصب قبل وقت قصير من بدء جلسة التصويت وأعلن مغادرة المجلس احتجاجاً إلى جانب معظم أعضا ء حزب "حركة إنصاف".

وبعدما جرى تنصيبه رسمياً، سيتعيّن على شريف تشكيل حكومة من حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية" (وسط) و"حزب الشعب الباكستاني" (يسار وسط) و"جمعية علماء الإسلام" المحافظة الأصغر.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن المعارضة الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتاً من أصل 342 مقعداً في البرلمان لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، في عملية اقتراع على مقترح قدمته المعارضة في 8 مارس/آذار الماضي.

وبهذا التصويت ستتمكن المعارضة المكونة من طيف سياسي كبير من الأحزاب الاشتراكية والليبرالية والدينية من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحد زعماء "حزب الشعب الباكستاني" أو "حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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