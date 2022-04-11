حصل المعارض المصري علاء عبد الفتاح، المحتجز منذ أكثر من 3 أعوام ونصف، على جواز سفر بريطاني، أملاً في أن يكون سبيلاً لخروجه من "محنته المستحيلة".

وقالت عائلة الناشط المصري لـ"أسوشيتيد برس" إن علاء حصل على الجنسية البريطانية من خلال والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن.

وأضافت الأسرة أنها "طلبت جواز سفر بريطانيّاً لعلاء ليكون مخرجاً له من محنته المستحيلة".

وربما يصبح حصول علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، وسيلة للضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه، حسب الوكالة الأمريكية.

وكانت أسرة علاء طالبت بفتح تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية بحقه منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019، كما طلبت السماح له بالتواصل مع محامي الأسرة في المملكة المتحدة والسماح له بالزيارات القنصلية في السجن.

من جهته، قال دانييل فورنر، أحد محامي الأسرة، لأسوشيتيد برس: "هذا مواطن بريطاني محتجز بشكل غير قانوني، وفي ظروف مروعة، لمجرد ممارسته حقوقه الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات".

وذاع صيت علاء عبد الفتاح، المعارض المفوه، ناشطاً مع انتفاضة العام 2011 الموالية للديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط ومصر وأطاحت بالرئيس، الذي حكم البلاد طويلاً، حسني مبارك.

وقضى عبد الفتاح (40 عاماً) معظم العقد الماضي خلف القضبان، كما أصبح رمزاً لعودة مصر إلى الحكم الاستبدادي.

وحُكِم عليه أول مرة عام 2014 بعد إدانته بالمشاركة في احتجاج غير مرخص واتهامه بالاعتداء على شرطي. وأفُرِج عنه في 2019 بعد قضاء خمس سنوات في السجن لكن أعيد اعتقاله بعدها في العام نفسه، ضمن حملة قمع تَبِعَت احتجاجات نادرة مناهضة للحكومة.

وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكِم على عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة. ويواجه الناشط بشكل منفصل اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية عام 2013.