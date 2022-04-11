سياسة
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منظمة الصحة العالمية تتتبع سلالتين فرعيتين من أوميكرون.. هل يكونان أخطر؟
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بضع عشرات الإصابات بالسلالتين (بي.إيه4) و(بي.إيه5) رُصِد ضمن قاعدة البيانات العالمية، وهما سلالتان فرعيتان جديدتان من المتحور أوميكرون، وقالت إنها تعمل على تتبعهما وذلك لتقييم ما إذا كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة.
منظمة الصحة العالمية تتتبع سلالتين فرعيتين من أوميكرون.. هل يكونان أخطر؟
السلالات الفرعية رُصدت في جنوب أفريقيا والدنمارك وبوتسوانا واسكتلندا وإنجلترا / AP
11 أبريل 2022

قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين إنها تتتبع بضع عشرات الإصابات بسلالتين فرعيتين جديدتين من المتحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا، وذلك لتقييم ما إذا كانا أشد عدوى أو أكثر خطورة.

وأضافت المنظمة السلالتين (بي.إيه4) و(بي.إيه5) الفرعيتين من سلالة أوميكرون الأصلية (بي.إيه1) إلى قائمتها للمراقبة. وهي تقتفي بالفعل أثر السلالتين (بي.إيه1) و(بي.إيه2)المنتشرتين عالمياً الآن، وكذلك (بي.إيه1.1) و(بي.إيه3).

وأوضحت المنظمة أنها بدأت اقتفاء أثرهما بسبب "الطفرات الإضافية التي يلزم دراستها بشكل أكبر لفهم تأثيراتهما على إمكان التغلب على المناعة".

وتتحور الفيروسات طوال الوقت لكن بعض الطفرات فقط يؤثر على قدرتها على الانتشار أو التغلب على المناعة المكتسبة من التطعيم أو الإصابة السابقة أو شدة المرض الذي تسببه.

فعلى سبيل المثال تمثل السلالة (بي.إيه2) حاليا ما يقرب من 94 في المئة من إجمالي حالات الإصابة المتتابعة، وهي أكثر قابلية للانتشار من سلالات أوميكرون الفرعية الأخرى، لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنه ليس من المرجح أن تسبب مرضاً شديداً.

وتقول منظمة الصحة إن بضع عشرات الإصابات فقط بالسلالتين (بي.إيه4) و(بي.إيه5) رُصد ضمن قاعدة البيانات العالمية (المبادرة العالمية لتبادل جميع بيانات الإنفلونزا) .

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية الأسبوع الماضي إن السلالة الفرعية (بي.إيه4) رُصدت في جنوب أفريقيا والدنمارك وبوتسوانا واسكتلندا وإنجلترا من العاشر من يناير/كانون الثاني إلى 30 مارس/آذار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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