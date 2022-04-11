سياسة
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تركيا تدين بشدة قتل الاحتلال سيدة فلسطينية وتطالب بتحقيق ومحاكمة المسؤولين
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قتل إسرائيل السيدة الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت.
تركيا تدين بشدة قتل الاحتلال سيدة فلسطينية وتطالب بتحقيق ومحاكمة المسؤولين
تركيا تدين بشدة قتل إسرائيل السيدة الفلسطينية غادة سباتين في الضفة الغربية المحتلة / AFP
11 أبريل 2022

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قتل إسرائيل السيدة الفلسطينية غادة سباتين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

والاثنين قدّمت الخارجية، في بيان، تعازيها لأسرة سباتين وذويها.

وأضافت: "ندين بشدة قتل قوات الأمن الإسرائيلية سيدة مدنية فلسطينية لا تشكّل أي تهديد، بدون سابق إنذار".

ودعت الخارجية السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق محايد وشامل حول الحادثة ومحاكمة المسؤولين بأسرع وقت.

وطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لـ"منع تكرر مثل هذه الممارسات المنافية للإنسانية".

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطنتها غادة سباتين (47 عاماً)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن سباتين (أم لستة أطفال)، لم تكن تشكل أي تهديد للجنود ولا تحمل سكيناً أو سلاحاً.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على السيدة سباتين عند مدخل بلدة حوسان ببيت لحم وأصيبت بشكل مباشر، وفق وكالة الأناضول.

وبيّن الشهود أن عشرات المواطنين وصلوا إلى الموقع ونجحوا في تخليص السيدة من الجيش الإسرائيلي ونقلها إلى المستشفى. لكن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهادها بعدما عانت من قطع في شريان الساق وخسارتها كمية كبيرة من الدماء.

والأحد أيضاً، استشهدت فلسطينية ثانية برصاص جيش الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

فيما قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن شهود عيان، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب فلسطينية، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة، وتركتها تنزف على الأرض، ومنعت الطواقم الطبية الوصول إلى المكان، حتى فارقت الحياة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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