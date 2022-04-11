سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة.. برلمان المغرب يبدأ الترجمة الفورية إلى الأمازيغية خلال جلساته
بدأ البرلمان المغربي الاثنين استخدام الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد. وتعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة، وسط مطالب بزيادة تفعيلها.
لأول مرة.. برلمان المغرب يبدأ الترجمة الفورية إلى الأمازيغية خلال جلساته
تعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة
11 أبريل 2022

بدأ البرلمان المغربي الاثنين استخدام الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحسب مراسل الأناضول، فقد شرع مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، في جلسة الأسئلة الشفهية في هذه الترجمة.

وأشاد عدد من البرلمانيين بهذه الخطوة.

ونوه محمد أوزين، البرلماني عن الكتلة النيابية لحزب الحركة الشعبية (معارض) باعتماد الترجمة الفورية للأمازيغية.

ودعا إلى اعتماد هذه الترجمة أيضاً باللجان البرلمانية، مع تغيير النظام الداخلي للمجلس ليتضمن هذه الترجمة.

وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أفاد الجمعة بأن "الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) على أسئلة أعضاء المجلس، ستبدأ اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري".

ووصف هذه الخطوة بـ"اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها"، داعياً إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكل ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية".

وتعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة، وسط مطالب بزيادة تفعيلها.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ودخل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيز التنفيذ عام 2019، بعد نشره بالجريدة الرسمية.

والأمازيغ شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us