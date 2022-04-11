بدأ البرلمان المغربي الاثنين استخدام الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحسب مراسل الأناضول، فقد شرع مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، في جلسة الأسئلة الشفهية في هذه الترجمة.

وأشاد عدد من البرلمانيين بهذه الخطوة.

ونوه محمد أوزين، البرلماني عن الكتلة النيابية لحزب الحركة الشعبية (معارض) باعتماد الترجمة الفورية للأمازيغية.

ودعا إلى اعتماد هذه الترجمة أيضاً باللجان البرلمانية، مع تغيير النظام الداخلي للمجلس ليتضمن هذه الترجمة.

وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب أفاد الجمعة بأن "الترجمة الفورية للغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، والجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة (عزيز أخنوش) على أسئلة أعضاء المجلس، ستبدأ اعتباراً من 11 أبريل/نيسان الجاري".

ووصف هذه الخطوة بـ"اللحظة الوطنية الهامة التي ينبغي تقديرها"، داعياً إلى "مواصلة تفعيل مقتضيات الدستور، بكل ما يرمز إليه ذلك في الحياة الوطنية".

وتعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة، وسط مطالب بزيادة تفعيلها.

ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ودخل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيز التنفيذ عام 2019، بعد نشره بالجريدة الرسمية.

والأمازيغ شعوب أهلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً.