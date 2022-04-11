سياسة
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"صفحة جديدة".. رئيس وزراء لبنان يعلن زيارة قريبة للسعودية في رمضان
قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقب لقائه السفير السعودي لدى لبنان إنه سيزور المملكة العربية السعودية قريبا خلال شهر رمضان، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه "صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين".
"صفحة جديدة".. رئيس وزراء لبنان يعلن زيارة قريبة للسعودية في رمضان
ميقاتي قال "سأقوم بزيارة للمملكة العربية السعودية قريبا جدا" / Reuters
11 أبريل 2022

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاثنين أنه سيزور السعودية "قريباً جداً" خلال شهر رمضان الجاري.

وخلال الأيام الأخيرة، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعاً إلى لبنان، بعدما غادروه منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2021، إثر أزمة دبلوماسية بين بيروت والرياض.

والتقى ميقاتي السفير السعودي وليد البخاري في العاصمة بيروت الاثنين، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي اطلعت عليه الأناضول.

وعقب اللقاء قال ميقاتي لصحفيين: "سمعت من البخاري حرص المملكة، ملكاً وولي عهد وقيادة، على دعم لبنان وأن تكون دائماً إلى جانب لبنان".

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه "صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين".

وعن الضمانات التي قدمها لبنان إلى السعودية، قال ميقاتي: "نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين".

وأضاف: "البيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية فيما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، هو الأساس كدولة".

وتابع: "أكدت في بياني الثوابت وإننا ملتزمون كل ما يحمي سيادة لبنان وفي الوقت ذاته ألا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو الأساس".

وقال ميقاتي: "بإذن الله (سأزور) المملكة العربية السعودية قريباً جداً، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك".

واندلعت أزمة بين بيروت والرياض على خلفية تصريح انتقد فيه جورج قرداحي حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام، ما تسبب في استقالته أواخر 2021، على أمل تطويق الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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