أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الاثنين أن القوات الروسية تُعزز صفوفها حول دونباس، خصوصاً قرب مدينة إزيوم الاستراتيجية، لكنها لم تبدأ بعد هجومها لبسط سيطرتها الكاملة على هذه المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.

ودون الكشف عن اسمه قال المسؤول: "لاحظنا جهوداً من جانب الروس لتجديد مواردهم وتعزيز صفوفهم في دونباس"، مشيراً خصوصاً إلى قافلة دبابات شمال إزيوم.

وأوضح المسؤول للصحافة أن البنتاغون يُقدّر أن قافلة الدبابات هذه تضمّ عناصر للقيادة والسيطرة وكتيبة دعم صيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة.

وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضاً في جنوب غرب دونيتسك (شرق)، خصوصاً بالمدفعيات لكن "لا نعتبر أن الهجوم الجديد قد بدأ".

وأكد المسؤول الكبير في وزارة الدفاع أن الجنرال ألكسندر دفورنيكوف الملقّب بـ"جزّار سوريا"، اختير لقيادة هذا الهجوم.

واعتبر أنه "نظراً إلى المشاكل اللوجستية الكثيرة وتلك المرتبطة بالإمدادات، ونظراً إلى الصعوبات التي يواجهونها في المناورة، ونظراً إلى مشاكلهم المتعلّقة بالتنسيق والمعنويات والتنظيم الهرمي، فليس مؤكداً أنهم سيكونون فعّالين كثيراً".

وقال إن "الجنرال دفورنيكوف كان يقود الهجوم في الجنوب في بداية الهجوم، وحقق الروس نجاحاً في الجنوب أكبر من ذلك الذي حققوه في الشمال".