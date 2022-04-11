سياسة
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بسبب "عملية سرية".. فرنسا تطرد دبلوماسيين روساً للمرة الثانية في شهر
ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن ستة عملاء روس يتظاهرون بأنهم دبلوماسيون أشخاص غير مرغوب فيهم بعد أن خلص تحقيق أجرته أجهزة المخابرات الداخلية إلى أنهم يعملون ضد المصالح الوطنية الفرنسية.
بسبب "عملية سرية".. فرنسا تطرد دبلوماسيين روساً للمرة الثانية في شهر
فرنسا تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم بسبب عملية سرية / AFP
11 أبريل 2022

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية طرد 6 عملاء روس بعد اكتشاف تنفيذ المخابرات الروسية عملية سرية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن جهاز الاستخبارات الداخلية، كشف الأحد أن المخابرات الروسية نفذت عملية سرية في فرنسا.

ولفتت إلى أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي أُعلنوا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مشيرة إلى تنفيذهم أنشطة تتعارض مع مصالح فرنسا.

وأوضحت أنه جرى استدعاء أرفع مسؤول في السفارة الروسية، في ظل غياب السفير، إلى الخارجية وإبلاغه بالقرار.

وطردت فرنسا هذا الشهر 35 روسياً يتمتعون بوضع دبلوماسي في إطار تحرك أوروبي أوسع، وقالت إنهم كانوا يعملون ضد مصالح فرنسا.

وعلى الرغم من بعض الانتقادات، سعى الرئيس إيمانويل ماكرون للحفاظ على الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويتحدث ماكرون بانتظام مع بوتين في إطار جهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات جادة بين كييف وموسكو.

ومع ذلك، تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية مع استدعاء السفير الروسي ثلاث مرات، منها مرتان بسبب تغريدات لسفارته وصفتها فرنسا بأنها غير مقبولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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