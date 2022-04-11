أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية طرد 6 عملاء روس بعد اكتشاف تنفيذ المخابرات الروسية عملية سرية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الاثنين إن جهاز الاستخبارات الداخلية، كشف الأحد أن المخابرات الروسية نفذت عملية سرية في فرنسا.

ولفتت إلى أن 6 عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي أُعلنوا "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"، مشيرة إلى تنفيذهم أنشطة تتعارض مع مصالح فرنسا.

وأوضحت أنه جرى استدعاء أرفع مسؤول في السفارة الروسية، في ظل غياب السفير، إلى الخارجية وإبلاغه بالقرار.

وطردت فرنسا هذا الشهر 35 روسياً يتمتعون بوضع دبلوماسي في إطار تحرك أوروبي أوسع، وقالت إنهم كانوا يعملون ضد مصالح فرنسا.

وعلى الرغم من بعض الانتقادات، سعى الرئيس إيمانويل ماكرون للحفاظ على الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويتحدث ماكرون بانتظام مع بوتين في إطار جهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات جادة بين كييف وموسكو.

ومع ذلك، تصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية مع استدعاء السفير الروسي ثلاث مرات، منها مرتان بسبب تغريدات لسفارته وصفتها فرنسا بأنها غير مقبولة.