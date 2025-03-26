أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان خلال استقباله في البيت الأبيض مرشحه لمنصب السفير الأمريكي في أنقرة توم باراك، الذي وصف تركيا بأنها "واحدة من أقدم الحضارات"، ليرد عليه ترمب بالقول: "بلد جيد وقائد جيد أيضاً".

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن، عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية، وعلى رأسها وقف إطلاق النار في غزة، والوضع القائم في سوريا، إضافة إلى الحرب الروسية-الأوكرانية. على صعيد آخر، ثبتت محكمة إسرائيلية أمر الاعتقال الإداري بحق مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، الطبيب حسام أبو صفية، لمدة ستة أشهر، بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"، وفق ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس.

وفي تطور لاحق، أعلن الجيش السوداني استمرار عملياته لتطهير البلاد من قوات الدعم السريع، مؤكداً إحرازه تقدماً على محاور عدة. ونشر الجيش خريطة حديثة توضح مواقع سيطرة الحكومة السودانية، التي تظهر سيطرة واسعة للجيش في العاصمة الخرطوم وولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان (جنوباً).

ختاماً.. أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أنه يتحمل "كامل المسؤولية" عن الخرق الأمني الفاضح الذي حصل من جراء ضم صحفي خطأً إلى مجموعة مراسلة سرية، ناقش خلالها عدد من كبار المسؤولين شن غارات ضد الحوثيين في اليمن.