سياسة
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منذ بداية رمضان.. مليونا معتمر في الحرم المكي
أعلنت السعودية أداء نحو مليوني معتمر العمرة، فضلاً عن توزيع مليون وجبة على الصائمين بالمسجد الحرام، منذ بداية شهر رمضان الذي حلّ أوائل الشهر الجاري.
منذ بداية رمضان.. مليونا معتمر في الحرم المكي
السعودية تعلن أداء نحو مليونين العمرة منذ بداية رمضان / AFP
11 أبريل 2022

أعلنت السعودية، الاثنين، أداء نحو مليوني معتمر العمرة، فضلاً عن توزيع مليون وجبة على الصائمين بالمسجد الحرام، منذ بداية شهر رمضان الذي حلّ أوائل الشهر الجاري.

وأوضح أسامة الحجيلي، وكيل رئيس شؤون الحرمين، للتفويج، أنه "منذ بداية أول يوم من شهر رمضان حتى اليوم العاشر (الاثنين) فُوّج ما يقارب مليوني معتمر بالمسجد الحرام"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأشار إلى أن التفويج "تم وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية"، دون تفاصيل أكثر.

ويُقصد بالعمرة زيارة الكعبة والطواف حولها والسعي بين الصفا والمروة (بالمسجد الحرام)، ويمكن أداؤها في أي وقتٍ من السنة، بخلاف "الحج" وهو فريضة تؤدّى في أيام محدودة من العام وتبدأ قبل حلول عيد الأضحى.

كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، "توزيع مليون وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال العشر الأوائل من شهر رمضان"، وفق الوكالة.

ووُزّعت الوجبات بمساعدة أكثر من 8 آلاف عامل وعاملة لتوزيع 120 ألف وجبة إفطار يومياً في ساحات المسجد.

وحلّ شهر رمضان في 2 أبريل/نيسان الجاري، وسمحت السعودية معه بعودة موائد الإفطار بعد حظر دائم عامين بسبب تدابير مواجهة فيروس كورونا، التي قررت المملكة مؤخراً رفعها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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