سياسة
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السجن 375 عاماً لأمريكي قتل امرأة وطفلين بسبب تعليقات على فيسبوك
حُكم على رجل من ولاية نيوجرسي الأمريكية بالسجن 375 عاماً بتهمة قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، عام 2016، بعد أن غضب من منشور على فيسبوك.
السجن 375 عاماً لأمريكي قتل امرأة وطفلين بسبب تعليقات على فيسبوك
السجن 375 عاماً لأمريكي قتل امرأة وطفلين بسبب تعليقات على فيسبوك / AA
12 أبريل 2022

حُكم على رجل من ولاية نيوجرسي الأمريكية بالسجن 375 عاماً بتهمة قتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، عام 2016، بعد أن غضب من منشور على فيسبوك.

وأُدين جيرمي أرينغتون (31 عاماً) الشهر الماضي في مقاطعة إسيكس بثلاث تهم قتل ومحاولة القتل فضلاً عن السطو واتهامات باستخدام الأسلحة.

وناقش المحلفون القضية في أقل من ساعتين قبل إصدار حكمهم.

ولن يكون أرينغتون مؤهلاً للإفراج المشروط قبل أن يقضي 281 عاماً من عقوبته.

وأخبر القاضي رونالد ويغلر المتهم بأنه "ارتكب أكثر الجرائم فظاعة وشناعة ووحشية شهدتها المقاطعة على الإطلاق".

وقال ممثلو الادعاء إن أرينغتون دخل منزلاً في مدينة نيوارك في نوفمبر/تشرين الثاني، وقيّد الأشخاص بالداخل، ثم طعنهم بسكاكين المطبخ، مما أدى إلى وفاة الطفل إيريل وايتهورست البالغ من العمر 8 سنوات والجاهون وايتهورست البالغ من العمر 11 عاماً والطالبة الجامعية ماك بوروز، التي تبلغ من العمر 23 عاماً، وقد كانت تزور العائلة في حين أُصيبت والدة الأطفال، وهي امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً، وشقيقها البالغ من العمر 13 عاماً وشقيقتها البالغة من العمر 13 عاماً.

وقالت السلطات إن المتهم كان غاضباً على ما يبدو لأن أحد الضحايا أعاد نشر تنبيه على فيسبوك من الشرطة وصفته بأنه مشتبه به في حادث إطلاق نار واعتداء جنسي سابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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